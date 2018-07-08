Нападении на пост полиции в Саудовской Аравии: погибли два человека

Офицер полиции и гражданин Бангладеш погибли в воскресенье в результате нападения неизвестных на пост полиции в центральном административном округе Эль-Касим Саудовской Аравии, сообщил представитель МВД королевства в эфире телеканала "Аль-Ихбария", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как отметил представитель саудовского МВД, трое неизвестных на машине в воскресенье днем начали стрельбу по посту сил безопасности, расположенному на периферийной дороге Бурейда в округе Эль-Касим. Ответным огнем полицейские убили двух нападавших и ранили третьего.

Прокуратура начала расследование происшествия.