СМИ рассказали про "запасной план" для спасения детей из пещеры в Таиланде

На месте спасательной операции в Таиланде тестируют надувную нейлоновую трубу на тот случай, если другие методы окажутся невозможными, пишет британское издание The Independent, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Над испытаниями трубы неподалеку от пещер Тхам Луанг работают два добровольца - отец и дочь. По их словам, устройство может быть использовано в качестве третьего или четвертого по счету варианта, если другие не помогут.

"Мы надеемся, что до него не дойдет. Но если это все-таки случится, мы должны быть готовы", - сказала девушка-волонтер. В случае необходимости трубу в сложенном виде опустят в пещеры, а затем надуют, образовав таким образом проход диаметром до 70 сантиметров.

Ранее похожий способ в виде надувной трубы с воздушными шлюзами предлагал в Twitter американский бизнесмен Илон Маск.

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды с тренером пропали 23 июня. После десяти дней поисков их обнаружили в пещере Тхам Луанг, где группа оказалась отрезана внезапным наводнением. В воскресенье четырех из 12 детей вывели на поверхность, после чего операция была временно приостановлена.