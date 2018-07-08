Китайский клуб приобрел у "Барселоны" одного из худших игроков ЧМ-2018

Полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии Паулиньо вернулся в "Гуанчжоу Эвергранд", за который он выступал с 2015 по 2017 год, сообщает официальный сайт китайского клуба. Ранее сообщалось, что "Гуанчжоу Эвергранд" пообещал 29-летнему бразильскому футболисту зарплату, которая почти в два раза превышает его оклад во время предыдущего пребывания в команде, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По информации Mundo Deportivo, китайский клуб предложил сине-гранатовым 50 млн евро за трансфер бразильского футболиста, что на 10 миллионов евро больше суммы, выплаченной им летом 2017 года. Помимо этого, "Гуанчжоу Эвергранд" обещал Паулиньо 48 млн евро за четыре сезона.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Паулиньо принял участие в 34 матчах за "Барселону", забил девять голов и отметился двумя результативными передачами. Напомним, что Паулиньо стал игроком "Барселоны" летом 2017 года.

Паулиньо был включен в число худших игроков ЧМ-2018. Сборная Бразилии на мундиале в России прекратила борьбу за трофей после четвертьфинала, хотя была главным фаворитом турнира.