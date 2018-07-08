Уругвайский судья Кунья назначен на полуфинал чемпионата мира Франция - Бельгия
8 июля 2018 23:55 141
Уругвайская бригада арбитров во главе с Андресом Куньей назначена на матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу в России между командами Франции и Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Его ассистентами будут Маурисио Эспиноса и Николас Таран. Резервным судьей назначен мексиканец Сизар Рамос, резервным ассистентом - мексиканец Марвин Торрентера.
Полуфинал между сборными Франции и Бельгии пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге. Начало встречи - 21:00 мск.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
00:12 173
На Землю падает космическая станция
8 июля 23:41 191
Сирийские ПВО отразили атаку на авиабазу "Тифор"
8 июля 23:41
Сирийские ПВО отразили атаку на авиабазу "Тифор"
8 июля 22:16
Во французском Бордо вспыхнул крупный пожар
-
8 Июл. 00:55 6 801
-
8 Июл. 11:56 4 695
-
8 Июл. 14:31 3 094
-
8 Июл. 18:57 3 076
-
8 Июл. 09:36 2 933