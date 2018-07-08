Уругвайский судья Кунья назначен на полуфинал чемпионата мира Франция - Бельгия

8 июля 2018 23:55

Уругвайская бригада арбитров во главе с Андресом Куньей назначена на матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу в России между командами Франции и Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Его ассистентами будут Маурисио Эспиноса и Николас Таран. Резервным судьей назначен мексиканец Сизар Рамос, резервным ассистентом - мексиканец Марвин Торрентера.

Полуфинал между сборными Франции и Бельгии пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге. Начало встречи - 21:00 мск.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az