На Землю падает космическая станция
Запущенная 45 лет назад в СССР космическая станция "Космос-482" вскоре упадет на Землю. Об этом заявил астроном и историк космонавтики Павел Шубин, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
31 марта 1972 года была совершена попытка отправить на Венеру космическую станцию "Венера-9", вслед за "Венерой-8", запущенную 5 днями ранее.
Однако сбой в работе разгонного блока, который должен был вывести аппарат на межпланетную траекторию полета, отключил двигатель и аппарат остался на вытянутой эллиптической орбите Земли с параметрами 220 км на 9800 км.
Поскольку почти все искусственные спутники в советский период называли "Космос", то "Венеру-9" переименовали в "Космос-482".
"Станция "Космос-482" вернется к нам в ближайшие 4-7 лет", - прокомментировал Шубин.
За прошедшие 45 лет орбита космической станции потеряла около 7400 км, снизив апогей до 2400 км. В ближайшие годы аппарат войдет в нижние слои атмосферы и упадет.
Напомним, что миссия "Венеры-8" была завершена успешно: аппарат совершил посадку на поверхность Венеры и впервые в мире передал научную информацию о ее поверхности.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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