На Землю падает космическая станция

Запущенная 45 лет назад в СССР космическая станция "Космос-482" вскоре упадет на Землю. Об этом заявил астроном и историк космонавтики Павел Шубин, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

31 марта 1972 года была совершена попытка отправить на Венеру космическую станцию "Венера-9", вслед за "Венерой-8", запущенную 5 днями ранее.

Однако сбой в работе разгонного блока, который должен был вывести аппарат на межпланетную траекторию полета, отключил двигатель и аппарат остался на вытянутой эллиптической орбите Земли с параметрами 220 км на 9800 км.

Поскольку почти все искусственные спутники в советский период называли "Космос", то "Венеру-9" переименовали в "Космос-482".

"Станция "Космос-482" вернется к нам в ближайшие 4-7 лет", - прокомментировал Шубин.

За прошедшие 45 лет орбита космической станции потеряла около 7400 км, снизив апогей до 2400 км. В ближайшие годы аппарат войдет в нижние слои атмосферы и упадет.

Напомним, что миссия "Венеры-8" была завершена успешно: аппарат совершил посадку на поверхность Венеры и впервые в мире передал научную информацию о ее поверхности.