Британский министр по Brexit подал в отставку

Британский министр по Brexit Дэвид Дэвис уходит в отставку из-за несогласия со стратегией премьер-министра Терезы Мэй, говорится в письме Дэвиса, текст которого приводит телеканал Sky News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее британские СМИ сообщили, что Дэвис подал в отставку. Некоторые члены парламента, в частности Стив Бейкер и Суэлла Браверман, последовали примеру Дэвиса.

"Как вы знаете, за последний год было значительное число поводов, по которым я был несогласен с политическим курсом Даунинг-стрит, 10. На каждом этапе я признавал коллективную ответственность, так как частью моей работы является нахождение рабочих компромиссов, и так как я считал, что еще было возможно реализовать мандат референдума. К сожалению, я считаю, что нынешнее направление политики и тактика делают это менее и менее вероятным", - говорится в письме.

Дэвис отметил, что принятое в пятницу решение "четко высветило проблему".

Ранее британский премьер Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании на следующей неделе опубликует долгожданный официальный документ (white paper) о позиции Лондона на переговорах с Брюсселем. В частности, Великобритания предложит создать между Британией и ЕС зону свободной торговли, которая "предусматривала бы общий реестр для промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции". Такое предложение означает фактическое поражение группы идеологов "жесткого Brexit", в том числе самой Мэй. Ранее правительство склонялось к установлению полноценного таможенного режима, без каких-либо исключений и с применением тарифов ВТО.