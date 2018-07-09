Выбранный для работы на ЧМ-2018 арбитр пожизненно отстранен от футбола
Выбранный для работы на матчах чемпионата мира - 2018 кенийский рефери Айден Рендж Марва пожизненно отстранен от футбольной деятельности за коррупцию, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Перед началом ЧМ-2018 африканский судья добровольно отказался судить игры мундиаля.
Как утверждает официальный сайт Африканской конфедерации футбола (CAF), Марва был признан виновным в коррупции после расследования, проведенного на фоне документального фильма "Би-би-си", в одном из эпизодов которого арбитр берет денежные средства в размере шестисот долларов во время одного из матчей африканского континентального турнира.
Отмечается, что Марва и еще десять африканских судей были дисквалифицированы на различные сроки, еще одиннадцать - временно отстранены.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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