Выбранный для работы на ЧМ-2018 арбитр пожизненно отстранен от футбола

Выбранный для работы на матчах чемпионата мира - 2018 кенийский рефери Айден Рендж Марва пожизненно отстранен от футбольной деятельности за коррупцию, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Перед началом ЧМ-2018 африканский судья добровольно отказался судить игры мундиаля.

Как утверждает официальный сайт Африканской конфедерации футбола (CAF), Марва был признан виновным в коррупции после расследования, проведенного на фоне документального фильма "Би-би-си", в одном из эпизодов которого арбитр берет денежные средства в размере шестисот долларов во время одного из матчей африканского континентального турнира.

Отмечается, что Марва и еще десять африканских судей были дисквалифицированы на различные сроки, еще одиннадцать - временно отстранены.