Букеровская премия назвала лучший роман за 50 лет

Роман Майкла Ондатже "Английский пациент" признан лучшим за полвека существования награды.

Автор романа "Английский пациент" Майкл Ондатже удостоен премии Золотой Букер. Об этом сообщается на сайте Букеровской премии.

Отмечается, что книга удостоена специальной награды как лучшая, написанная на английском языке за 50 лет существования премии.

На народное голосование было выставлено всего пять книг, награжденных Букеровской премией за последние 50 лет, среди которых: Волчий зал Хилари Мэнтел, Линкольн в бардо Джорджа Сондерса, В свободном государстве Видиадхара Найпола и Лунный тигр Пенелопы Лайвли.

"Английский пациент" получил Букера в 1992 году. Экранизация романа режиссера Энтони Мингеллы была удостоена девяти Оскаров.

Как известно, уже тнесколько года Букеровскую премию может получить автор любого роман, написанного на английском языке, вне зависимости от его гражданства. До 2013 года премия вручалась лишь гражданам Великобритании, Ирландии и стран, входящих в Содружество наций.

Лауреат премии получает 50 тысяч фунтов (более 61,1 тысячи долларов).