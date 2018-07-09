Площадь лесных пожаров в России превысила 60 тысяч га

Площадь действующих лесных пожаров в России превысила 60 тыс га, сообщается на сайте ФБУ "Авиалесохрана", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что за последние сутки было ликвидировано 33 пожара на площади 16 356 га.

"На 00.00 мск 08.07.2018 на территории Российской Федерации действовало 62 лесных пожара на площади 64 410 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Пожары зафиксированы на территории Красноярского края, Якутии, Магаданской области, Иркутской области и других регионов. Отмечается, что всего на тушении задействованы 1 658 человек и 239 единиц техники. Кроме того, 72 воздушных судна задействовано на авиационном мониторинге и тушении пожаров.