В США 15 человек пострадали при обрушении балкона

9 июля 2018 07:41

По меньшей мере 15 человек пострадали в результате обрушения балкона в городе Хартфорд, штат Коннектикут, сообщает телеканал NBC, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает телеканал, около 20 человек находились на балконе дома, где проходило семейное торжество. Пол балкона надломился, в результате чего несколько человек упали на этаж ниже.

По данным телеканала, 15 человек, в том числе дети, пострадали и были госпитализированы. Отмечается, что никто из них не получил опасных для жизни травм.

Начато расследование инцидента.

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