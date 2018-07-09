Новым главным тренером сборной Испании станет экс-наставник «Барселоны»
9 июля 2018 07:49 249
Новым главным тренером сборной Испании по футболу может стать бывший наставник "Барселоны" Луис Энрике, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как утверждает Marca, Королевская испанская футбольная федерация уже достигла договоренности со специалистом. Отмечается, что контракт с Энрике будет рассчитан на два года.
По ходу чемпионата мира - 2018 сборная Испании отправила в отставку Хулена Лопетеги, которого заменил Фернандо Йерро. Под его руководством команда выбыла из турнира на стадии 1/4 финала, проиграв сборной России.
Ранее сообщалось, что Йерро покинул пост спортдиректора сборной Испании.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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