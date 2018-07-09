В США вертолет врезался в дом

В американском городе Уильямсбург вертолет врезался в дом, в результате происшествия погиб по меньшей мере один человек, сообщает Fox40, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным полиции штата Вирджиния, погибший не был пилотом вертолета, его поиски продолжаются.

Отмечается, что после столкновения в доме произошел крупный пожар, возгорание удалось ликвидировать. В настоящий момент спасатели разбирают завалы дома.

Ранее сообщалось, что в штате Калифорния вертолет врезался в домпочти сразу после взлета. На борту воздушного судна находились четыре человека. В результате аварии три человека погибли, еще двое пострадали.