Пассажирка, упавшая с платформы, умоляла не вызывать скорую - ВИДЕО

Женщина, нога которой застряла под поездом, умоляла спасателей не вызвать скорую, так как она не может себе позволить медицинскую помощь. 45-летняя жительница Бостона выходила из вагона около пяти часов вечера, когда потеряла равновесие и упала на рельсы. В итоге пострадавшая сильно порезала ногу вплоть до самой кости, сообщает Daily Mail.

Очевидцы смогли вытащить женщину на платформу, но даже после этого пострадавшая, которая буквально дрожала от боли, просила не вызвать скорую помощь. Дело в том, что у неё не было денег на то, чтобы покрыть расходы на врача, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

"Вы знаете, сколько стоит скорая помощь? Три тысячи долларов. Я не могу себе такое позволить"

Пострадавшая

Этот инцидент снова вызвал волну критики здравоохранения США. Пользователи Сети возмутились тем, что люди вынуждены выбирать - жить им в долгах либо с серьёзной травмой. Стоит отметить, что американцы тратя больше денег на здравоохранение, чем любая другая нация. К 2013 году общие расходы на здравоохранение достигли $2,1 трлн. По данным исследователей, сейчас эта цифра увеличилась до $ 3,2 трлн долларов, что составляет 18% экономики страны.

В итоге пострадавшую женщину всё же госпитализировали. Очевидцы рассказали, что она потеряла много крови, а её кожа была вся разорвана.

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