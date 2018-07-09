Иранская гимнастка записала танцы в спальне и привлекла полицию - ВИДЕО

Маэде Ходжабри (Maedeh Hojabri), 18-летняя гимнастка из Ирана, была задержана за выложенные в Instagram видеозаписи, на которых она танцует в собственной спальне. Об этом сообщает The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Гимнастку обвинили в нарушении моральных норм, настаивая, что она призывает следовать ее примеру. К тому же, девушка не носила традиционный для мусульманок хиджаб. Маэде утверждает, что она всего лишь хотела набрать больше подписчиков и показать свои навыки в гимнастике.

На странице Маэде в Instagram более 50 тысяч подписчиков. Она выложила около 300 записей танцев, как в западном, так и в иранском стиле.

За последние несколько недель по аналогичному обвинению были задержаны еще три человека, которые были отпущены под залог, сообщает издание.

Иран уже заблокировал доступ ко многим сайтам социальных сетей, включая Facebook, Twitter, YouTube и Telegram. Однако миллионы иранцев продолжают использовать сайты через "зеркала" и VPN.

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