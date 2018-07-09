Пассажиры жестоко избили таксиста кирпичами, чтобы не платить за проезд - ВИДЕО

В Сети появилось видео из Якутска, где несколько пассажиров пытались убить таксиста, чтобы не платить за проезд. Они били его кирпичами по голове, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах видно, что мужчина лежит на земле и не сопротивляется. Его спас небезразличный житель дома, который увидел происходящее.

Ему тоже досталось: кирпич, который угодил в его руку, сломал ему палец, он остался без фаланги. Его дочь также избили.

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