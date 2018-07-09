Предприимчивые женщины зарабатывают на жизнь, рыдая на чужих похоронах - ВИДЕО

Жители Ганы стараются обставить такое печальное событие, как похороны, как можно более зрелищно, ведь таким образом они показывают, насколько покойника любили и уважали при жизни, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Конечно, грустная церемония должна сопровождаться обильными слезами, но надо признать, что далеко не все люди, даже потеряв близкого человека, способны в полной мере отдаться эмоциям.

Тогда им на помощь приходит предприимчивая Ами Докли. Женщина сама является вдовой, так что она прекрасно понимает, что такое похороны и как важен плач на них. Объединившись с единомышленницами, Ами любезно предлагает свои услуги всем желающим - плакальщицы способны устроить на похоронах настоящее трагическое шоу.

Стоимость услуг Ами и её коллег варьируется от того, какой стиль плача выберет заказчик. Именно так - женщины наделены неплохими актёрскими талантами, так что они могут тихонько поплакать, горько порыдать, добавить воплей, покататься по земле и даже выразить высшую степень эмоционального потрясения, вызвав у себя рвоту, якобы начавшуюся от безудержных рыданий.

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