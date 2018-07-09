Скандальная дочь армянского олигарха вновь задержана в Москве - ВИДЕО
Стритрейсершу Мару Багдасарян вновь задержали за езду без прав. Об этом сообщает Telegram-канал "Пресс-хата".
Девушку остановил сотрудник ДПС, попросил предъявить документы, но водительского удостоверения 24-летняя москвичка предъявить не сумела. Его давно забрали за превышение скорости, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
"Штраф можете направление сразу выписать. Вы не смотрите новости? Я с вами сужусь", - сказала Багдасарян.
"7 июня 2018 года около 01:30 сотрудниками столичной госавтоинспекции на 3-й Магистральной улице был остановлен автомобиль "Мерседес". При проверке документов девушка-водитель не представила инспекторам ДПС свое водительское удостоверение",- сказано в сообщении ведомства.
В результате ее иномарка была отправлена на специальную стоянку.
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