Скандальная дочь армянского олигарха вновь задержана в Москве - ВИДЕО

Стритрейсершу Мару Багдасарян вновь задержали за езду без прав. Об этом сообщает Telegram-канал "Пресс-хата".

Девушку остановил сотрудник ДПС, попросил предъявить документы, но водительского удостоверения 24-летняя москвичка предъявить не сумела. Его давно забрали за превышение скорости, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"Штраф можете направление сразу выписать. Вы не смотрите новости? Я с вами сужусь", - сказала Багдасарян.

"7 июня 2018 года около 01:30 сотрудниками столичной госавтоинспекции на 3-й Магистральной улице был остановлен автомобиль "Мерседес". При проверке документов девушка-водитель не представила инспекторам ДПС свое водительское удостоверение",- сказано в сообщении ведомства.

В результате ее иномарка была отправлена на специальную стоянку.

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