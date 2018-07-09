Во Франции прогремел сильный взрыв, есть пострадавшие

Десять человек пострадали в результате взрыва газа в здании и начавшегося затем пожара в коммуне Киброн департамента Морбиан на западе Франции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Ouest France, передает Day.Az.

Отмечается, что около 2.30 произошел взрыв в одном из зданий в центре города. Пострадали десять человек, двое из которых находятся в реанимации.

Для борьбы с огнем мобилизованы около ста пожарных. Они продолжают тушить возгорание в двухэтажном здании. Также на месте происшествия находится мэр города.

В некоторых строениях из-за взрыва выбиты стекла. Жители эвакуированы, доступ в центр города временно закрыт.

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