За крушение поезда в Турции задержаны двое машинистов - ФОТО

За крушение поезда в турецкой провинции Текирдаг задержаны двое машинистов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, информацию распространил CNNTurk.

Как пишут турецкие СМИ, объявление тендера касательно указанной железнодорожной линии было аннулировано 21 июня 2018 года. Однако официальной информации по этому поводу нет.

Отметим, что 8 июля следующий в направлении Узункерпю-Халкалы и состоящий из 6-ти вагонов поезд сошел с рельсов. В поезде находились 6 членов персонала и 362 пассажира. При крушении поезда 5 вагонов сошли с рельсов. Погибли 24, ранены 318 человек.

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