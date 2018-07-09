Бык лишил части скальпа знаменитого матадора - ВИДЕО

В Сети появилось видео страшного инцидента во время корриды в Аревало, где бык снял часть скальпа у знаменитого испанского матадора Хосе Падильи, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

45-летнего мужчину бык положил на землю.

Матадор жив, врачи наложили швы.

"Со мной все в порядке, и хочу заверить всех, что после инцидента нахожусь в очень хорошем состоянии", - сказал матадор.

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