Меган Маркл решила приучить королевскую семью к своей внешности
Герцогиня Сассекская Меган Маркл начала демонстрировать публике собственный стиль, адаптируя его к королевским традициям. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
После свадьбы с принцем Гарри бывшая актриса Маркл отказалась от своей любимой до замужества прически - небрежного пучка - в пользу элегантных локонов, как у жены принца Уильяма Кейт Миддлтон.
Однако на встречу молодых лидеров Your Commonwealth Меган Маркл снова собрала волосы, только в более аккуратный пучок с двумя выпущенными по бокам прядями. Социолог и личный стилист герцогини Анна Акбара уверена, что она сделала этот шаг намеренно, проявляя силу характера. До этого принцесса появлялась с такой прической на своей свадьбе.
"Я хотел, чтобы она ходила именно так и могла убирать выпущенные пряди за уши, как только пожелает, потому что это ее привычная прическа. У нее такой простой и естественный стиль", - прокомментировал парикмахер Серж Нормант, который делал укладку Маркл.
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