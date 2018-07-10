Меган Маркл решила приучить королевскую семью к своей внешности

10 июля 2018 00:47

Герцогиня Сассекская Меган Маркл начала демонстрировать публике собственный стиль, адаптируя его к королевским традициям. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

После свадьбы с принцем Гарри бывшая актриса Маркл отказалась от своей любимой до замужества прически - небрежного пучка - в пользу элегантных локонов, как у жены принца Уильяма Кейт Миддлтон.

Однако на встречу молодых лидеров Your Commonwealth Меган Маркл снова собрала волосы, только в более аккуратный пучок с двумя выпущенными по бокам прядями. Социолог и личный стилист герцогини Анна Акбара уверена, что она сделала этот шаг намеренно, проявляя силу характера. До этого принцесса появлялась с такой прической на своей свадьбе.

"Я хотел, чтобы она ходила именно так и могла убирать выпущенные пряди за уши, как только пожелает, потому что это ее привычная прическа. У нее такой простой и естественный стиль", - прокомментировал парикмахер Серж Нормант, который делал укладку Маркл.

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