Парень снял на камеры, как незнакомец выстрелил ему в лицо во время ссоры - ВИДЕО

Всё началось с обычного спора на дороге, как вдруг один из мужчин достал травматический пистолет. Пострадавший Куинтин Джеймс Ландер снимал происходящее на камеру, когда разъярённый водитель выстрелил ему в лицо. Перед этим парень спросил у нападавшего: "Ты серьёзно хочешь выстрелить мне в лицо?" - после чего 45-летний Сир Деламор нажимает на курок, сообщает The Sun.

Перед этим Сир кричит: "Если ты сейчас не заткнёшься, то я выстрелю". После выстрела он добавляет: "Теперь поговори мне об этом" - и уходит. После этого шокированный Куинтин поворачивает камеру на своё лицо и говорит: "Он выстрелил мне в глаз". Кровь льётся по его лицу, пока он просит подвезти его до больницы, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

После инцидента Куинтин опубликовал видео с нападением в "Фэйсбуке", где его посмотрели более миллиона раз. Полиции Питерборо, Англия, удалось найти нападавшего мужчину, который ранее уже совершал ряд преступлений, включая хранение огнестрельного оружия. В итоге ему были предъявлены новые обвинения. К счастью, сам Куинтин не получил серьёзных травм.

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