Дайвер вступил в бой с акулой, попытавшейся отнять у него улов - ВИДЕО
9 июля 2018 16:45 149
Дайвер, занимающийся подводной охотой у побережья города Форт-Лодердейл (штат Флорида, США), столкнулся с наглой акулой, напавшей на сачок с уловом, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Молодой человек в середине марта запечатлел подводный бой с небольшой акулой-нянькой, мёртвой хваткой вцепившейся в сачок с добычей. Попытка отбить копьём свой улов у наглой хищницы не дал результатов и тогда дайвер завёл подводный акваскутер. После чего акула, взятая на буксир, всё же расцепила свои челюсти и отстала от молодого человека.
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