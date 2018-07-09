Израиль пригрозил жестко отвечать на любые нарушения демилитаризованной зоны

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман пригрозил Сирии "жестким ответом" на любые возможные нарушения договоренностей о демилитаризации приграничной полосы в ходе наступления на отряды оппозиции в этом районе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

С началом боевых действий на юго-западе Сирии власти Израиля заверяют, что у них нет намерения вмешиваться в конфликт в соседней стране, но требуют от сирийцев неукоснительного соблюдения соглашений, которые действуют с 1974 года.

"Со своей стороны мы неукоснительно следуем соглашениям о разъединении 1974 года и будем настаивать на их соблюдении до последней запятой. Любое нарушение встретит жесткий ответ со стороны государства Израиль", - сказал Либерман, выступая на заседании парламентской фракции своей партии "Наш дом Израиль". Аудиозапись выступления распространила пресс-служба министра.

Договоренности предполагают существование демилитаризованной зоны вдоль линии разъединения израильских и сирийских сил на Голанских высотах с присутствием там миротворцев ООН. Ранее на этой неделе израильские войска обстреляли сирийскую позицию, откуда, по их данным, был выпущен минометный снаряд, упавший в демилитаризованной зоне вне территории, которую контролирует еврейское государство.

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