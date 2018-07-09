Эрдоган: Турция вступила в новый этап своего развития
9 июля 2018 21:47 185
Турция вступила в новый этап своего развития.
Как передает АПА со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Сегодня один из самых важных дней в истории нашей страны. Я благодарю всех граждан, которые отдали мне свои голоса и дали мне право на эту ответственную должность. Мы начинаем здесь новый этап нашей истории, перейдя к президентской системе. Это новый этап новой Турции", - сказал Эрдоган в своем выступлении на церемонии инаугурации.
Он пообещал, что "сильной Турцией будет управлять сильное правительство и сильный парламент".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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