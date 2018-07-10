Туск допустил отказ от Brexit после отставок министров в Британии

10 июля 2018 02:18

Председатель Европейского совета Дональд Туск прокомментировал отставку британского министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса и министра иностранных дел Бориса Джонсона. Об этом он написал на своей странице в твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Туска, политики приходят и уходят, а созданные ими для людей проблемы остаются.

"Я могу только сожалеть, что идея Brexit не ушла с Дэвисом и Джонсоном. Но, кто знает?" - заявил Туск.

Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Тереза Мэй в письме бывшему главе МИД Борису Джонсону призналась, что была удивлена его решением покинуть пост.

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