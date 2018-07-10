Путин намерен посетить финал ЧМ-2018‍

10 июля 2018 07:30

Президент России Владимир Путин намерен включить в график посещение матча финала чемпионата мира - 2018, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы ожидаем, что президент будет на финальной игре турнира", - сказал он.

При этом представитель Кремля объяснил, почему глава государства не был на матчах национальной команды на ЧМ-2018, а также отметил, что президент искренне поддерживал сборную России.

"Изначально график президента не предусматривал посещение каких-либо игр, кроме матча открытия и финала. То, что президент не был на матчах российской команды, не означает, что он не болел за сборную, он очень горячо болел за наших. Президент был на постоянной связи с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым", - подчеркнул Песков.

Финал чемпионата мира - 2018 состоится 15 июля на столичном стадионе "Лужники". За выход в финал 11 июля поборются Франция и Бельгия, а 12 июля - Хорватия и Англия.

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