На юг Японии надвигается тайфун Maria
10 июля 2018 07:53 184
Главное метеорологическое управление Японии сообщило о приближении к группе южных островов Сакисима в префектуре Окинава сильного тайфуна Maria, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Давление в центре тайфуна составляет 935 гектопаскалей. Скорость ветра в центре - 50 метров в секунду, при порывах до 70 метров в секунду.
В связи с приближением тайфуна в городах Урума и Наха зафиксирована скорость ветра 29,7 и 28,5 метра в секунду соответственно.
Метеорологи призывают заранее принять меры безопасности, не приближаться к морю и не выходить на улицу без необходимости.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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