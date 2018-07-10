В минздраве Таиланда рассказали о состоянии спасенных из пещеры детей

Состояние здоровья детей, спасенных в минувшие два дня из затопленной пещеры на севере Таиланда, удовлетворительное, однако детям придется пробыть в больнице не менее семи дней на случай наличия у них инфекционных заболеваний. Об этом заявил постоянный секретарь минздрава доктор Чесада Чокдамронгсук, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Утром во вторник он прибыл в больницу города Чианграй, где проходят реабилитацию спасенные дети, и принял участие в их осмотре вместе с группой ведущих врачей страны.

"У всех нормальная температура, у первых четырех спасенных, которым уже разрешено нормальное питание, прекрасный аппетит", - сообщил Чокдамронгсук.

"Всем спасенным, тем не менее, придется оставаться в больнице не менее недели, большую часть этого времени в карантине, пока не будут получены результаты всех проведенных анализов, в том числе на инфекционные заболевания. Пока признаки вероятной легочной инфекции есть у двоих", - добавил он.

"Дети в прекрасном настроении и ясном уме, пребывание в пещере не сказалось на их умственных способностях, они нормально разговаривают, понимают все, что им говорят, быстро реагируют на сказанное", - рассказал доктор Чокдамронгсук.

Постоянный секретарь министерства предположил, что футбольные тренировки и вообще спортивная подготовка помогли подросткам выработать стойкий иммунитет, который способствовал тому, что они выдержали десять дней в тяжелейших условиях пещеры почти без еды, и успешно вышли из нее, проплыв значительную часть пути под водой в легководолазном снаряжении в сопровождении опытных дайверов, без необратимого вреда для здоровья.

Всем спасенным подросткам были сделаны прививки от бешенства в связи с вероятным контактом с летучими мышами, населяющими пещеру. Многие виды летучих мышей являются носителями и переносчиками этого вируса.

Также СМИ сообщали со слов представителей минздрава о том, что в анализах крови всех спасенных детей обнаружены признаки инфекции.