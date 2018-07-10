КНДР отказалась создавать совместную с США рабочую группу

10 июля 2018 09:17

США и КНДР не удалось создать совместную рабочую группу из-за разных взглядов на то, как должна проходить денуклеаризация Корейского полуострова. Об этом сообщает Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам главы пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт, американская сторона создала такую группу.

Отмечается, что в Северной Корее не хотят создавать совместную группу из-за расхождений во взглядах: США выступают за быструю денуклеаризацию в полном объеме, а КНДР - за поэтапную.

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