Бык затоптал толпу на фестивале в Испании - ВИДЕО

10 июля 2018 09:24

Несколько человек получили ранения на третий день фестиваля в испанской Памплоне, сообщает The DailyMail. По традиции, люди сгрудились у ворот на арену, где должна была начаться коррида, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Бык должен был перепрыгнуть толпу у входа на стадион. Однако животное с "задачей" не справилось. 

В результате пострадали четыре человека. Двое из них получили серьезные травмы головы.

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Бык затоптал толпу на фестивале в Испании

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