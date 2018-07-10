Бык затоптал толпу на фестивале в Испании - ВИДЕО
10 июля 2018 09:24 1 015
Несколько человек получили ранения на третий день фестиваля в испанской Памплоне, сообщает The DailyMail. По традиции, люди сгрудились у ворот на арену, где должна была начаться коррида, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Бык должен был перепрыгнуть толпу у входа на стадион. Однако животное с "задачей" не справилось.
В результате пострадали четыре человека. Двое из них получили серьезные травмы головы.
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