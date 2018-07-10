Чилийские рыбаки поймали в Тихом океане многометровое "морское чудовище" - ВИДЕО

Чилийские рыбаки из города Икика были встревожены своим уловом и не сразу поняли, что подняли на борт корабля 5-метрового Сельдяного короля - одну из самых длинных в мире рыб, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Мужчины, трудящиеся в Тихом океане, были сбиты с толку: им показалось, что они поймали "морское чудовище", похожее на огромную змею.

Позже опытные рыбаки подсказали им, к какому семейству принадлежит рыба и ее название. По предварительным данным, вес Сельдяного короля составил более 150 кг.

Самый большой зарегистрированный Сельдяной король имел длину 11 метров и вес 270 кг.

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