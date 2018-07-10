В Таиланде сегодня спасут всех оставшихся в пещере детей

В Таиланде началась третья фаза эвакуации детей из затопленной пещеры, заявил на брифинге в пресс-центре спасательной операции начальник ее объединенного штаба Наронгсак Осоттханакон. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Работа по выводу подростков на поверхность возобновились в 10:08 по местному времени (08:08 по Баку). Спасатели рассчитывают эвакуировать оставшихся в пещере пятерых человек - четверых детей и их тренера.

Также планируется вывести на поверхность четверых военнослужащих, включая врачей, которые были с детьми все время с момента их обнаружения.

"Сегодня наверх выйдут все девять человек", - заключил Осоттханакон.

Что произошло

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. После почти десяти суток поисков их нашли живыми в пещере Тхам-Луанг.

Выяснилось, что они зашли в семикилометровую пещеру и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Дети и их тренер ослабели от голода. Пока продолжаются дожди, выход из пещеры закрыт водой.

Сейчас в пещере остаются четыре подростка и их тренер, спасатели рассчитывают поднять их уже во вторник. Начата третья фаза эвакуации.

Операция сопряжена со значительными сложностями, потому что выросшие в горном регионе школьники не умеют плавать. Пять боевых пловцов и два военврача обучили их дыханию в аквалангах. Детям приходится преодолевать частично или полностью затопленные участки длиной до 200 метров каждый.

Процесс выхода на поверхность занимает несколько часов. На всем пути в пещерных коридорах расставили запасные баллоны со сжатым воздухом и другое дайверское снаряжение.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook