Английские фанаты "разрушили" жизнь таксиста, празднуя победу над Швецией - ВИДЕО
61-летний водитель такси Ариф Куреши из британского города Ноттингем лишился автомобиля, когда болельщики праздновали победу сборной Англии над Шведами в четвертьфинале ЧМ-2018, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
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На кадрах ролика, опубликованного в Сети, неконтролируемая толпа буквально уничтожает такси. Молодой человек скачет на крыше авто, пока не пробивает люк. До этого также было разбито и лобовое стекло.
Теперь отец трехлетней девочки не знает, где найти денег на ремонт авто.
"Я думал, что они празднуют, как и мы все. Счет был 2:0, мы наслаждались этим моментом. Потом я увидел, как они залезли на мою машину. Это были не счастливые люди, а животные", - цитирует Куреши Mirror.
Он отметил, что молодые хулиганы не реагировали на его замечания. По его словам, никто даже не подумал о том, что он будет делать без автомобиля. Прыгавшие на авто после выплеска своих "эмоций" пытались дать ему по фунту и даже жвачку.
Стоит отметить, что местные жители обратили внимание на проблему Куреши. Они собрали средства на восстановление его машины.
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