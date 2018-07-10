Трамп назвал "глупыми" помощников, советовавших ему не звонить Путину

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным в марте этого года назвал представителей американской администрации, которые выступали против их беседы, "глупыми" и призвал не слушать их. Об этом пишет газета New York Times, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В марте Трамп позвонил Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах. Кремль сообщил, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

После их беседы газета Washington Post со ссылкой на информированных чиновников сообщила, что Трамп проигнорировал предупреждения своих советников по нацбезопасности, которые убеждали его не поздравлять Путина с переизбранием.

Издание со ссылкой на информированного источника сообщило, что Трамп назвал своих советников "глупыми".

"Это глупые люди; вы не должны их слушать", - заявил Трамп российскому президенту.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле ранее сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Впервые они встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.

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