Столкновение десяти миллиардов тонн льда сняли на камеры - ВИДЕО
10 июля 2018 10:15 333
Рядом с берегом Гренландии ученые зафиксировали потрясающее по красоте зрелище: десять миллиардов тонн льда рассыпалось по поверхности океана и под действием естественных процессов превратилось в айсберг, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
По словам ученых, съемка заняла около получаса, тридцатиминутный ролик они ускорили и получилось динамичное двухминутное видео о том, как формируется ледяная гора.
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