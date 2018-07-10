Китай успешно вывел на орбиту 32-й спутник навигационной системы Beidou

Китай в пятницу произвел успешный пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-3А" с навигационным спутником Beidou-2, который стал 32-м спутником в глобальной навигационной системе Beidou, создаваемой Китаем. Об этом говорится с сообщении Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники КНР (CASC), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Пуск состоялся во вторник в 04.58 по местному времени с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Ранее в "Белой книге" КНР по космическим исследованиям сообщалось, что Китай планирует в 2018 году начать предоставлять основные навигационные услуги странам вдоль нового Шелкового пути за счет навигационной системы Beidou. Отмечалось, что глобальная сеть Beidou будет состоять из 35 спутников.

Beidou - создаваемая КНР глобальная навигационная система, которая станет конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС. Планируется, что к 2020 году система будет предоставлять навигационные услуги по всему миру.

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