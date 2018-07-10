Попытка остановить гаубицу кирпичами попала на камеры - ВИДЕО

В одной из российских воинских частей забыли поставить на тормоз самоходную гаубицу "Мста". Военнослужащие пытались остановить ее неторопливое движение с помощью кирпичей, подкладываемых под гусеницы. Ролик был опубликован в YouTube, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Также один из военнослужащих упирался в корпус орудия, чтобы его замедлить. Усилия оказались не напрасны, и "Мста" в итоге остановилась.

152-миллиметровая гаубица "Мста-С" принята на вооружение в 1989 году. Она предназначена для уничтожения живой силы, тактических ядерных средств, артиллерийских батарей, бронированной техники, противотанковых средств и средств ПВО, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и пунктов управления противника.

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