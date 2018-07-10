Илон Маск лично спустился в пещеру в Таиланде, где остаются школьники - ВИДЕО

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск лично спустился в затопленную пещеру в Таиланде, "заложниками" которой стали школьники и их тренер. Для спасения оставшихся людей он предложил использовать произведенную его компанией мини-субмарину.

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Напомним, 12 юных футболистов и их тренер пропали в Таиланде 23 июня. Когда они находились в пещере Тхам Луанг, началось наводнение. Подростки и тренер оказались отрезаны от выхода. Спустя 10 дней их нашли, однако из-за дождей спасательная операция все время откладывалась.

8 июля спасательная операция началась.

К настоящему моменту удалось вывести на поверхность 8 детей. Они госпитализированы.

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