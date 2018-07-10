Неймар-челлендж: пользователи Сети подражают "ужасным мукам" футболиста Бразилии - ВИДЕО

Пользователи Сети приняли участие в "Неймар-челлендже": они делают видеоролики, в которых падают и начинают "корчиться в ужасных мучениях" от слабого прикосновения, как нападающий сборной Бразилии, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Неймар, команда которого потеряла шанс на выход в финал мундиаля, проиграв сборной Бельгии, стал самым "подражаемым" футболистом ЧМ-2018.

Нападающий закрепил в социальных сетях статус "хомяка, который падает и перекатывается".

Ролики подготовили не только отдельные пользователи, но даже целые футбольные команды и животные.

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