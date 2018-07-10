Теленок с двумя головами родился в Бразилии - ВИДЕО

10 июля 2018 13:45

На ферме в бразильском муниципалитете Каяпония, штат Гояс, родился двухголовый теленок. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На видео животное с частично сросшимися головами поят молоком из бутылки. "Оба рта действуют", - отмечает один из работников фермы, вручную выкармливавших его в течение пяти дней. Несмотря на их усилия, теленок умер, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

"Это, вероятно, случай близкородственного скрещивания, который привел к рождению теленка с такой аномалией, - полагает местный ветеринар Даниэль Рибейро Камаргос (Daniel Ribeiro Camargos). - Очень редкая ситуация".

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Теленок с двумя головами родился в Бразилии

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