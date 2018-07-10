Турция испытала боевой лазер - ВИДЕО

Турецкие военные провели испытания собственного боевого лазера мощностью 20 киловатт, разработанного в рамках проекта ISIN, пишет Daily Sabah. С расстояния в 500 метров установка, смонтированная на шасси бронеавтомобиля Cobra, прожигает несколько типов стали, используемой для строительства кораблей, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Разработкой системы занимается одно из подразделений Исследовательского института информационной и компьютерной безопасности. Практическая "стрельба" лазером показала, что со значительного расстояния даже относительно маломощная установка прожигает не только лист бортовой корабельной брони толщиной 22 миллиметра, но может уничтожить и цель, укрытую тремя листами углеродистой стали толщиной 3 миллиметра каждый.

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