Мужчина едва не погиб, спасая свой автомобиль от затопления - ВИДЕО

В Чите мужчина едва не утонул при попытке спасти свой автомобиль. Машина из-за сильных паводков покатилась прямо в реку,передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Вот растерянный автовладелец пытается залезть на крышу авто, видимо, думает, что каким-то образом сможет подтолкнуть его ближе к берегу, правда, задача оказывается непосильной.

Свидетели - многочисленные рыбаки. Они, в конечном итоге, и помогли несчастному спастись, а вот его машина попыла дальше и, скорее всего, пошла ко дну.

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