Из пещеры в Таиланде спасли всех детей - ВИДЕО

Всех подростков и тренера вывели на поверхность из затопленной пещеры в Таиланде. Об этом сообщил телеканал Spring News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Двенадцатый "Вепрь" и тренер Эк вышли из пещеры и направляются в полевой госпиталь", - уточнили СМИ.

Спасатели называют эвакуированных детей кодовыми именами: "Лесной Вепрь 1", "Лесной Вепрь 2" и так далее, используя в кодовом обозначении название школы, в которой учатся подростки - "Академия Лесных Вепрей", и их футбольной команды. Настоящие имена пострадавших пока не разглашаются.

Пострадавших на вертолетах доставляют на реабилитацию в больницу города Чианграй. Спасенных ждет многодневный карантин, медики будут обследовать их на предмет возможных инфекций. В первые дни из-за ослабления организма дети смогут видеть родных только через стекло.

Что произошло

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. После почти десяти суток поисков их нашли живыми в пещере Тхам-Луанг.

Выяснилось, что они зашли в семикилометровую пещеру и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. В Таиланде сейчас сезон дождей.

Эвакуация из пещеры проходила в три этапа и заняла три дня. В ней принимали участие сотни специалистов со всего мира.

Илон Маск в своем Instagram уже опубликовал видеозапись спасения детей, которым поделилось РЕН-ТВ.

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