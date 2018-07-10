Сирийцы прогнали террористов и через восемь месяцев нашли их оружие - ВИДЕО

10 июля 2018 16:06

Сирийская арабская армия обнаружила склад боеприпасов, оставленных "ИГ" в восточной части провинции Дейр-эз-Зор у города Абу-Камаль, через восемь месяцев после изгнания террористов, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Военнослужащие продемонстрировали большое количество самодельных взрывных устройств, мин и боеприпасов. Ролик опубликован на портале Al-Masdar News.

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Сирийцы прогнали террористов и через восемь месяцев нашли их оружие

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