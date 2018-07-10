«Чудовища» с океанского дна: опубликованы кадры с самыми загадочными существами - ВИДЕО

10 июля 2018 17:10

С 22 мая по 2 июля этого года исследователи занимались очисткой океанского дна у побережья Северной Каролины в Соединенных Штатах, и сделали несколько видеороликов с необычными животными. Об этом сообщает издание The Charlotte Observer.

Так, например, исследователям удалось снять на видео рыбу-ящерицу. Также им удалось запечатлеть прозрачную рыбу, которая переливается разными цветами, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

В объектив камеры попал осьминог необычной формы, а также животное, напоминающее гигантского краба. 

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az