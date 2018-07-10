Умер последний министр из кабинета Черчилля

Последний остававшийся в живых член кабинета Уинстона Черчилля, бывший глава МИД лорд Карингтон скончался в возрасте 99 лет, сообщили в британском правительстве. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"С огорчением узнал о смерти моего предшественника лорда Карингтона, бывшего министра обороны и иностранных дел, а также последнего члена послевоенного правительства Черчилля. Мои глубокие соболезнования его семье", - написал в Twitter Дэвид Лидингтон, глава аппарата премьера Терезы Мэй.

​Питер Карингтон вошел в большую политику в 1951 году, присоединившись к кабинету Черчилля в качестве министра сельского хозяйства.

Он несколько лет занимал пост министра иностранных дел в правительстве Маргарет Тэтчер, подав в отставку в 1982 году после вторжения Аргентины на Фолклендские острова.

С 1984 по 1988 год британский политик возглавлял НАТО, став старейшим генеральным секретарем организации.