Новая Турция не намерена считаться с требованием НАТО

С приходом к власти в 2002 году Партии справедливости и развития Турции (ПСР) Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о намерениях воссоздать "Новую Турции", и можно сказать, что именно благодаря Эрдогану и проводимой им политике в Турции были проведены серьёзные реформы в политической, экономической и энергетической сферах.

Пиком политических реформ в стране можно считать переход Турции от парламентской формы правления к президентской.

Как известно, после инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 9 июля вечером он объявил состав нового Кабинета министров.

В состав Кабинета министров вошли: Фуат Октай - вице-президент; Абдулхамит Гюль - министр юстиции; Берат Албайрак - министр казначейства и финансов; Сулейман Сойлу - министр внутренних дел; Мехмет Эрсой - министр культуры и туризма; Зехра Зюмрют Селчук - министр труда, социальных услуг и семьи; Фатих Дёнмез - министр энергетики и природных ресурсов; Мехмет Касапоглу - министр молодежи и спорта; Зия Сельчук - министр национального образования; Хулуси Акар - министр национальной обороны; Фахреттин Коджа - министр здравоохранения; Рухсар Пекджан - министр торговли; Мехмет Джахит Турхан - министр транспорта и инфраструктуры; Мустафа Варанк - министр промышленности и технологий; Бекир Пакдемирли - министр сельского и лесного хозяйства; Мурат Курум - министр окружающей среды и градостроительства; Мевлют Чавушоглу - министр иностранных дел.

До объявления состава Кабинета министров Эрдоган отметил, что в основном в нем будут новые имена.

Действительно, если проанализировать состав Кабмина, то можно увидеть, что за исключением Абдулхамита Гюля, Берата Албайрака и Сулеймана Сойлу все министры являются новыми.

Следует отметить, что самым неожиданным стало назначение экс-главы Генштаба Хулуси Акара на должность министра обороны.

Напомним, что только первые министры обороны Турции (после создания Турецкой Республики) были военными, а начиная с 1950 года в основном на эту должность назначались дипломаты, адвокаты и юристы.

И пять последних министров обороны Турции ( 1990 - июнь 2018) не были военными. Новоназначенный министр обороны Турции Акар, в отличие от предыдущих министров обороны, не имеет политической карьеры и является исключительно военным.

Назначение экс-главы Генштаба ВС Турции Акара на должность министра обороны страны можно считать первым намеком на то, что Анкара уже не намерена считаться с требованием НАТО, так как по стандартам НАТО министр обороны стран-членов должен быть гражданским лицом.

Руфиз Хафизоглу, заместитель главного редактора Trend

