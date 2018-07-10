Общественники хотят лишить дочь армянского олигарха российского гражданства

Известную любительницу погонять без прав Мару Багдасарян предложили лишить гражданства общественники. Так, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев сообщил Gazeta.ru о том, что он направил обращение главе Конституционного суда Валерию Зорькину с требованием лишить девушку российского гражданства, передает Day.Az. Автор идеи считает, что своим поведением девушка полностью дискредитировала себя и не достойна быть россиянкой.

"То, что делает Багдасарян, можно назвать заведомо мошеннической схемой, - заявил Хамзаев "Газете.Ru". - Был факт чванского вождения, которому предшествовала целая череда событий, между ними есть причинно-следственная связь. Люди, которые допускают такое поведение - это принципиальные нарушители, которые плюют на государство, думают, что могут ото всего откупиться. И это в целом оказывает негативное влияние на общество. Они дискредитирует государство, создается впечатление, что оно слишком слабое и ни ничего не может поделать".

Однако известный адвокат, который согласился лишь анонимно прокомментировать скандальную тему, заявил "Газете.Ru", что "выгнать Мару из страны без ее желания, невозможно".

Ранее сообщалось, что полиция вновь задержала Багдасарян за езду без прав. Инспекторы ГИБДД остановили на 3-й Магистральной улице автомобиль Mercedes, которым управляла девушка - предъявить водительское удостоверение она не смогла. Источник в полиции подтвердил, что за рулем была Мара Багдасарян. Ее автомобиль поместили на специализированную стоянку, а на девушку составили протокол об административном правонарушении. Примечательно, что всего за несколько дней до происшествия, девушка сообщила, что собирается продать свой спортивный Mercedes - похоже, оперативно найти покупателя они не успела.