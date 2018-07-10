Трамп рассказал о "небольшом подарке" для Путина

Президент США Дональд Трамп рассказал, что приготовил для российского лидера Владимира Путина "небольшой подарок", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Вообще у меня есть небольшой подарок для него (Путина), но вы узнаете, что это за подарок, только когда я его подарю", - приводит слова Трампа New York Daily News.

Ранее Трамп назвал Путина своим соперником, отметив, что встреча с российским коллегой может оказаться легче переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Встреча Путина и Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля. Лидеры государств планируют обсудить двустороннее сотрудничество и актуальные вопросы международной политики. Это мероприятие станет первой полноформатной встречей двух президентов без привязки к саммитам. За несколько дней до этого Трамп посетит саммит НАТО в Брюсселе, после чего встретится с Мэй.

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